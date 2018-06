‘Di Maio-day’: incontro in Comune con i lavoratori di Italiaonline, poi il caso Olimpiadi. Appendino: “Compatti per candidare Torino”

Il vicepremier in soccorso della sindaca, che annuncia: "I rapporti sono ricuciti". Ai dipendenti dell'ex Seat Pagine Gialle ha assicurato la sua presenza al decisivo incontro di lunedì con l'azienda

Il leader del Movimento 5 Stelle in città

La giornata torinese del vicepremier Luigi Di Maio è servita a sbloccare la questione Olimpiadi. Chiamato in soccorso dalla sindaca Appendino, il leader del Movimento 5 Stelle ha ricompattato la maggioranza grillina che amministra il Comune in merito all’eventuale candidatura del capoluogo piemontese ai Giochi invernali del 2026.

OLIMPIADI E NON SOLO.

Già, perché Di Maio ha incontrato in Comune anche una delegazione di lavoratori di Italiaonline, che, alle 18, hanno attuato un nuovo presidio davanti alla prefettura. Lunedì, presso il Ministero del Lavoro, è in programma l’incontro decisivo con l’azienda: se arrivasse la fumata nera, dal 3 luglio i dipendenti potrebbero ricevere la lettera di licenziamento.

AGGIORNAMENTO ORE 20:30, L’INCONTRO CON I LAVORATORI DI ITALIAONLINE.

Arrivato a Torino, Di Maio ha ricevuto una delegazione dei lavoratori di Italiaonline a Palazzo Civico. “Ci ha promesso che lunedì interverrà al tavolo per far capire all’azienda che non può scherzare con le persone. Proverà a farle cambiare idea” ha detto Antonello Angeleri, rsu Fistel Cisl.

“Ci ha sorpreso favorevolmente: conosceva bene la situazione e la vertenza” ha aggiunto Angeleri.

AGGIORNAMENTO ORE 22:50. OLIMPIADI, INCONTRO IN CORSO: FILTRA OTTIMISMO

Secondo quando filtra dal vertice di maggioranza, Di Maio avrebbe espresso apprezzamento per il manifesto pentastellato contenente i 12 punti ritenuti “imprescindibili” per tentare la candidatura ai Giochi.

AGGIORNAMENTO ORE 23:17. APPENDINO: “COMPATTI PER CANDIDARE TORINO”

E’ terminato l’incontro a Palazzo Civico con la maggioranza pentastellata del Comune di Torino. E’ la sindaca Chiara Appendino a fare il punto della situazione: “I rapporti sono ricuciti. Siamo compatti nel mandare avanti la candidatura di Torino alle Olimpiadi invernali del 2026. Martedì invieremo lo studio di fattibilità a Roma”.