Di Maio e Zingaretti come i due “angeli pensosi” di Raffaello: il Banksy torinese torna a colpire

Il Banksy torinese torna a colpire. La notte scorsa, una nuova opera di Andrea Villa ha fatto la sua comparsa nelle strade di Torino. Questa volta a finire nel mirino del provocatorio artista sono stati il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, e il leader politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio. Il tutto a poche ore dal voto di fiducia della Camera dei Deputati al Conte bis, premier incaricato del nuovo governo giallorosso.

ZINGARETTI E DI MAIO SUI MANIFESTI FAKE

I manifesti fake di Villa, che da anni prende in giro i personaggi politici del momento raffigurandoli all’interno di cartelloni pubblicitari trasformati ad hoc, ironizzano sul rapporto che intercorre tra i due nuovi alleati. Di Maio e Zingaretti sono stati, infatti, raffigurati come i due angeli pensosi della Madonna Sistina di Raffaello. Negli intenti del Bansky torinesi la strana posa dei due leader lascia presagire un “rapporto forzato e stucchevole”.

LO STRANO RAPPORTO TRA PD E 5S

Come “il noto particolare dei putti riprodotto all’infinito in chincaglierie, raffigurati in tal numero da trasformarli in oggetto kitsch e distruggendo la loro bellezza originale, così il PD e il Movimento perdono il loro valore ideologico politico tramite improbabili alleanze e i continui cambi di posizione politica”, spiega Andrea Villa.

IL GATTO-ELETTORE ASSISTE SCHIFATO

I due strani angeli sono sormontati da un gatto alato che, negli intenti dell’artista, assiste “schifato alla scena, e impersona metaforicamente l’elettore medio italiano”. Il Banksy torinese ha infine preso in prestito il noto marchio “Paneangeli” trasformandolo in un più provocatorio “Peneangeli“.