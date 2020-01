IL DIAMANTE- DUE MESI DI VALUTAZIONE SPECIALE DELL’ORO NEL PARADISO DEI PREZIOSI

Il 2020 si apre con una novità importante: Il Diamante, vero punto di riferimento nel mondo dell’oreficeria e orologeria, per tutto gennaio e febbraio (fino al 29) valuterà il vostro oro 18 carati 29 euro al grammo. Il negozio di via Nizza, a Torino, nasce dalla lunga esperienza di Emanuel Consales nel settore. Qui sono di casa gioielli, pietre preziose e orologi di marchi prestigiosi da acquistare o anche da vendere, in un ambiente accogliente e raffinato.

I beni preziosi sono valutati in base alle migliori quotazioni di mercato e vengono anche ritirati (sempre ai migliori prezzi) orologi di grandi marche come Audemars Piguet, Rolex, Omega e molti altri. In più gioiello può essere riparato e da ogni prezioso può nascere un nuovo monile, ideale anche per un regalo in ogni

Il Diamante, via Nizza 373 Torino.

Telefono: 011.2632105. 348.8091101.

Orario: 9.30-19 (chiuso la domenica).

Sito web: www.ildiamantetorino.it