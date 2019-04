Il Diamante di via Nizza, zona Lingotto, non è soltanto un compro oro, ma una vera boutique del gioiello dove farsi dei regali speciali o vendere i propri preziosi in eccesso. Lo staff competente e cordiale, con esperienza decennale nel settore orafo, accompagna il cliente nella scelta giusta di un nuovo gioiello da comprare o di uno da vendere sotto la supervisione del titolare, Consales Emanuel, che dopo una lunga esperienza nella direzione di più sedi sparse nella regione Piemonte e acquisendo nel corso degli anni vari attestati, ha deciso di cambiare il suo percorso lavorativo per offrire il meglio ad ogni singolo cliente. L’obiettivo è soddisfare ogni tipo di necessità in un locale accogliente nel cuore di Torino. Da Il Diamante i beni preziosi vengono valutati basandosi sulle migliori quotazioni di mercato (anche oggetti rotti o rovinati).

Con il supporto dello staff, inoltre, vengono ritirati ai migliori prezzi di mercato orologi di grandi marche come Rolex, Audemars Piguet, Omega, e molti altri. Ogni gioiello può essere riparato e da ogni prezioso viene ricreato un nuovo e valoroso accessorio.

Il Diamante, via Nizza 373, Torino

Telefono: 348.8091101, 011.2632105

Orario: 9,30-19 (chiuso la domenica)

Sito internet: www.ildiamantetorino.it