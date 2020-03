Dichiara redditi bassi per il fisco ma in casa ha un elicottero: denunciato commerciante

L’uomo aveva omesso di dichiarare redditi personali per oltre 80mila euro e risultava amministratore e socio unico di un’impresa di diritto anglosassone con sede in Gran Bretagna

Aveva dichiarato redditi bassi. Eppure, in casa, a Cuneo, aveva parcheggiato un… elicottero! E’ quanto gli uomini della locale compagnia della guardia di Finanza hanno scoperto, al termine di una serie di verifiche fiscali nei confronti di un commerciante di veicoli e di due società a lui riconducibili. L’uomo è stato denunciato.

AVEVA ANCHE UN ELICOTTERO

L’attività info-investigativa svolta preliminarmente ha consentito ai “baschi verdi” di appurare che, a fronte di redditi dichiarati per importi minimi, lo stesso commerciante conduceva un tenore di vita assolutamente non congruo. Fra l’altro, come appurato dagli investigatori, l’uomo è risultato proprietario di un elicottero ad uso privato, custodito presso la propria abitazione.

SCOPERTA SOCIETA’ “ESTEROVESTITA”

Dalle approfondite indagini svolte dalle fiamme gialle cuneesi è successivamente emerso che, fra le varie attività, il commerciante furbetto era amministratore, nonché unico socio, di una società di diritto anglosassone con sede dichiarata in Gran Bretagna che però, di fatto, aveva la sede di direzione effettiva (place of effective management) a Cuneo. Pertanto quest’ultima impresa è stata riqualificata come “società esterovestita” operante di fatto nel territorio italiano e, di conseguenza, tenuta ad osservare gli obblighi fiscali, contabili e dichiarativi previsti dalla vigente normativa nazionale.

UNA MAXI EVASIONE

Dai riscontri ispettivi svolti relativamente agli anni d’imposta 2016 e 2017, è emerso che il contribuente aveva omesso di dichiarare redditi personali per oltre 80mila euro e sono stati constatati ricavi non dichiarati da parte delle società amministrate per oltre 1.400.000 mentre le Imposte sul Reddito e l’Iva complessivamente evase ammontano ad oltre 115mila euro.