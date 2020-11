Dichiarazione di vendemmia: accolta la richiesta di proroga del Piemonte al 15 dicembre

La richiesta nasceva dal fatto che essendo la regione in "zona rossa", risultavano difficili gli spostamenti in Comuni diversi dalla residenza

E’ stata accolta la richiesta al Mipaaf e al Dipartimento delle Politiche internazionali e dello Sviluppo rurale dell’Unione Europea, dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte, di prorogare dal 15 novembre al 15 dicembre la data di dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione per l’annata 2020/2021, in considerazione dell’emergenza Covid e delle misure in atto fino al 3 dicembre.

LE MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA

A renderlo noto, è stato lo stesso Assessorato. La richiesta nasceva dal fatto che essendo il Piemonte tra le regioni inserite in “zona rossa” come prevede il Dpcm del 3 novembre, risultavano difficoltosi gli spostamenti in Comuni diversi dalla residenza e questo avrebbe inevitabilmente rallentato il completamento della dichiarazione di vendemmia aveva spiegato l’Assessorato.

LE PAROLE DELL’ASSESSORE

“La richiesta di proroga da parte della Regione Piemonte vuol essere un’azione concreta a sostegno delle nostre aziende vitivinicole piemontesi in questo ulteriore momento di difficoltà causato dalla crisi determinata dalla pandemia Covid che colpisce nello stesso anno e per la seconda volta anche il comparto vitivinicolo” ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, Marco Protopapa.