Dicker usa il suo alter ego per indagare su un delitto. Così il mistero è un quadro

“Quando si vuole veramente credere a qualcosa, si vede solo quello che si vuole vedere”. Bene. Da dove cominciare? Ad esempio contravvenendo ad un principio logico, perlomeno nel caso del commento ad un romanzo, segnatamente ad un romanzo (anche) giallo come lo è questo: ossia partendo dalla fine. “L’enigma della camera 622” (La nave di Teseo” 22 euro; ebook 9,99 euro) finisce cosi. Con un libro appena acquistato che sta bruciando nella mia borsa, tanta la curiosità e il desiderio di leggerlo. Il libro in questione è “Simenon” di Bernard de Fallois. E il motivo è racchiuso nelle mirabili 640 pagine che ho appena terminato di divorare, c’est à dire nella penna di Joël Dicker.

“Cosa vuole sapere?” “Tutto! Mi racconti chi era Bernard”. Misdirection. Si alza il sipario, la magia ha inizio e la storia incanta già dal titolo, che stuzzica attese saziate capitolo dopo capitolo, svolta dopo svolta, rivelazione dopo rivelazione in una selva di colpi. Nessuna raffica sparata a salve, tutto a centrare il bersaglio. La notte è stata calma. Be’, se così si può dire: il mattino dopo è stato ritrovato un cadavere nella camera 622. Timing. Un omicidio, un’indagine, un mistero. Irrisolto. Un caso freddo come la neve che ammanta le alpi svizzere e la scena del crimine, il fastoso hotel Palace de Verbier.

Quindici anni dopo (“Lei è il diavolo!” “Ma questo tu lo sai da quindici anni”), sulla medesima scena del crimine, si ritrovano uno scrittore, tal Joël ed una brillante e dinamica donna di nome Scarlett… annotate questi nomi che ammiccano ad un certo Dicker e ed una certa O’Hara… Troppo ghiotta l’occasione per non indagare su quell’assassinio rimasto insoluto e sui dubbi che ha lasciato aperti (“La magia di ogni storia è che un semplice fatto, qualunque esso sia, tradotto in forma interrogativa, apre la porta a un romanzo”) e, perché no, scriverne la storia in un nuovo libro.

“Spesso la gente pensa che per scrivere un romanzo si parta da un’idea. Invece una storia prende le mosse innanzitutto da una voglia: quella di scrivere”.

Un passato ed un presente che si incrociano e aprono le danze di una narrazione multiforme, sfaccettata, che parla di vita, di crimini, di misteri, di amori, di amanti, di madri, di padri. Di rapporti. Dove la materia è tanta e magmatica e dove il talento di Dicker si staglia nel plasmarla e renderla docile, senza deragliare ma sapendo spiazzare, ancora e ancora. E ancora.

Succede che poi ci si commuova anche leggendo questo libro, almeno a me è accaduto. E succede perché in queste pagine, di Joël Dicker si sente il battito del cuore e lo spalancarsi dell’emozione nel rivivere una vera e grande storia di amicizia. Delicata e deflagrante allo stesso tempo. Irripetibile, unica. Una persona, una presenza, costeggia tutto il romanzo, controcanto e motivo fondante, causa scatenante, centellinata in un ricordo, in un aneddoto, in tanti omaggi celati nella scelta di singole parole, di gesti e gesta. “Secondo Bernard, un ‘grande romanzo’ è un quadro. Un mondo che si offre al lettore, il quale si lascerà catturare da questa immensa illusione creata con colpi di pennello. Il quadro mostra una pioggia e ci si sente bagnati. Un paesaggio glaciale e innevato, e ci si sorprende a rabbrividire”. “L’enigma della camera 622” questo è. Un quadro.