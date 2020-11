«Didattica a distanza, ma per un figlio solo»

Costretta a stare in quarantena con tutta la famiglia, dopo aver passato i mesi scorsi in trincea a fare la tecnica di laboratorio, ora Eleonora Urbano deve affrontare l’ultima battaglia: garantire ai figli la didattica a distanza. Ecco perché la lavoratrice della sanità – e mamma – ha preso carta e penna e ha scritto al governo. «Gentilissima ministra Azzolina – è l’incipit della missiva – sono la mamma di due bambini che frequentano le elementari a Collodi di Rosta. Le scrivo perché sono stremata, stanca e disgustata dal sistema e credo che lei debba conoscere quali sono le realtà che i nostri figli sono costretti a vivere quotidianamente».

«Tutta la mia famiglia è in quarantena – prosegue Eleonora – a uno dei miei figli è stata offerta la famosissima didattica a distanza (a lui e alla classe in isolamento), mentre per l’altro figlio, unico della sua classe a dover fare l’isolamento, non è previsto nulla: niente “Dad”, il nulla totale, se non qualche lezione impartita individualmente grazie alla buona volontà delle maestre, che personalmente ringrazio».

«Mi chiedo – conclude la donna – come una ministra all’istruzione possa sorvolare su tutto ciò. Dov’è finito l’interesse per la formazione e per la crescita dei nostri figli? A livello formativo e umano stiamo catapultando i nostri bambini in una realtà surreale, un incubo che difficilmente dimenticheranno. Dopo quattro mesi di stop e tre mesi di vacanze, ci ritroviamo ad oggi senza dei protocolli decenti per i nostri figli. Spero che possiate rivedere i vostri protocolli affinché vi sia un sistema che tuteli tutti i bambini costretti in quarantena a causa di malattia di fratelli, familiari o compagni».