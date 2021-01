«Siamo da dieci anni al fianco delle donne contro le violenze»

L’associazione Uscire dal Silenzio nasce nel 2011 come sportello d’ascolto per donne vittime di violenza, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Settimo Torinese. Il gruppo da anni, ormai, lavora sul territorio per dare una mano alle tante donne in difficoltà presenti a Settimo e dintorni.

L’associazione è iscritta al registro della Città Metropolitana e della Regione Piemonte delle associazioni di volontariato e partecipa attivamente al coordinamento contro la violenza sulle donne. Da luglio 2019 l’associazione è diventata centro antiviolenza tramite un bando regionale ed entra così nella rete nazione dei centri antiviolenza e del 1522.

Il servizio proposto da Uscire dal Silenzio è rivolto a tutte le donne (con o senza figli) senza distinzioni religiose, etniche o politiche, che subiscono una qualsiasi violenza fisica, psicologica, economica, stalking o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza sia in ambito intrafamiliare sia in ambito extrafamiliare.

