Dieci anni di odissea per la multa ingiusta

Prendere una multa senza essere mai stati sul luogo dove è stata emessa la sanzione. Sembra assurdo ed invece può succedere, anche a un sindaco. «Ho preso una multa a Palermo dieci anni fa ma non ci sono mai stato e ancora oggi mi chiedono soldi». Sembra una barzelletta e invece no. Questa è la storia raccontata dal sindaco di San Mauro, Marco Bongiovanni che qualche anno fa si trovò a vivere una situazione a dir poco paradossale.

Siamo all’incirca nel 2007 quando alla porta di Bongiovanni bussa il postino, in mano una multa presa a Palermo, con il numero di targa dell’auto di Bongiovanni e tutto il resto. Un solo problema: Bongiovanni a Palermo non ci era mai stato e quindi, nemmeno la sua auto, a meno che non fosse andata in gita da sola. Una disavventura che può accadere: una telecamere che riprende male, un vigile che sbaglia a scrivere ed il gioco è fatto, si riceve una multa senza essere mai stati nemmeno nel luogo del fatto. Tra un ricorso e l’altro, il procedimento va avanti e si arriva all’incredibile. La multa in oggetto, infatti, prevedeva che il multato dovesse segnalare chi era alla guida dell’autoveicolo nel giorno dell’infrazione. Pena un’altra multa.

«Avevo contestato la multa – racconta il sindaco – e avevo pure vinto, d’altronde a Palermo non ci sono mai stato. Pensavo che la storia fosse chiusa, che una volta annullata la multa tutto il procedimento si fosse estinto. Qualche tempo dopo, però, mi sono visto recapitare una sanzione, sempre per la stessa multa, perché non avevo comunicato il nome di chi era alla guida. Ma come? Ma possibile che l’annullamento della multa non fermasse tutto il procedimento? Dai 250 euro iniziali, per quel mancato nominativo, sono arrivati a chiedermene mille. Ora andiamo avanti, siamo ancora con gli avvocati per provare a far valere le nostre ragioni. La questione dovrebbe chiudersi finalmente nel breve, o almeno lo spero».

Insomma, una di quelle storie assurde dove lo Stato sbaglia eppure è sempre e comunque il cittadino a subirne le conseguenze. Ma non basta, non solo lo Stato sbaglia ma il cittadino deve addirittura pagarsi un avvocato per dimostrare l’errore commesso contro di lui.