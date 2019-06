Dieci Compro Oro in guai seri. Multati per oltre 300mila euro

Alle domande dei Finanzieri sulla provenienza di alcune decine di monili d’oro custoditi all’interno del suo negozio, il commerciante non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione plausibile né di consegnare alcuna documentazione. Per questo motivo un 50enne, titolare di un Compro Oro del basso canavese, è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Ivrea per ricettazione. Sono oltre cento, a conti fatti, i monili sequestrati che già erano stati destinati alla fusione, per un peso di circa mezzo chilogrammo. Oltre all’accusa di ricettazione, se ne potrebbero aggiungere altre perché sono in corso, da parte degli inquirenti, gli approfondimenti per verificare la provenienza dei monili ed, eventualmente, restituirli ai legittimi proprietari, il commerciante potrebbe essere accusato anche di furto aggravato. Nel corso dell’intervento delle Fiamme Gialle sono state riscontrate ulteriori violazioni della normativa del settore: dalla documentazione inerente le vendite o gli acquisti dei Compro-Oro, risultata carente, alla mancata segnalazione alle autorità competenti, delle operazioni cosiddette di “sospetto di riciclaggio”, sino all’inottemperanza di un’adeguata verifica della clientela. Violazioni, queste ultime, riscontate anche ad altri Compro-Oro del Canavese e del Chivassese che sono stati controllati (in tutto un decina) negli ultimi giorni. I Finanzieri di Ivrea hanno anche elevato sanzioni per oltre 300mila euro.