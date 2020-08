Diego Sarno (PD): “Il bonus da 600 euro è stato un errore tecnico”

Il consigliere regionale del Partito Democratico in Piemonte, Diego Sarno, ha fatto sapere oggi attraverso un la sua pagina Facebook che la richiesta all’Inps per ottenere il bonus di 600 euro è stato un “errore” commesso involontariamente da sua moglie.

L’esponente piemontese del PD ha, infatti, spiegato che sua moglie gestisce la contabilità della sua attività professionale di comunicazione ma anche quella di molti altri suoi clienti e ha utilizzato la partita IVA del marito per provare la procedura del bonus autonomi.

“Quando me lo ha detto – ha affermato Sarno – ho lasciato correre dando per scontato che il bonus non mi sarebbe stato concesso vista la mia situazione reddituale”, ma questo è stato “un errore di sottovalutazione”.

Infine ha raccontato come ha tentato di ovviare a questo presunto errore, cioè donare la somma ricevuta in beneficenza. “Quando ho visto l’accredito sul mio conto corrente – ha aggiunto – ho cercato una soluzione e non sapendo di poter restituire la somma direttamente ad INPS, ho effettuato un bonifico pari all’importo ricevuto delle due tranche da 600 euro come beneficenza per l’emergenza covid”.