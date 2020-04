Dietro il virus c’è il petrolio

Dietro un’emergenza, per quanto terribile come una pandemia, c’è sempre l’opportunità di far soldi. Anche sulla pelle della gente, compresi medici e infermieri in prima linea negli ospedali. E l’opportunità è rappresentata dalle mascherine. Il nuovo petrolio che i colossi che commerciano dispositivi medicali, gli speculatori e gli imprenditori che si sono riconvertiti alla cotonina e agli elastici, gestiscono ormai fuori da ogni regola. Il mondo ha bisogno di mascherine, non solo l’Italia, il Piemonte o Torino. Tutti le cercano, le vogliono perché hanno paura. E le pagano quanto richiesto. Per capirci, ante pandemia una mascherina chirurgica costava circa 30 centesimi sul mercato; ora può costare da 2,5 euro fino a 4. Una FFp2 è passata da 65 centesimi a 6/7 euro; una FFp3 , la più performante, da 90 centesimi a 9/10 euro. O il doppio se l’acquisto avviene on line. Ma può andare anche molto peggio visto che la domanda e l’offerta avvengono spesso attraverso un bancone: in farmacia, in ferramenta o in un negozio di ortopedia. Nel frattempo la mascherina da “consigliata” sta diventando un obbligo. Sotto il profilo della prevenzione è sacrosanto ma, spostando gli occhi al business, il moltiplicatore è da capogiro. Basta pensare che all’Italia ne servirebbero 90 milioni di pezzi al giorno per assicurare i ricambi. In mezzo, come qualcuno ha scritto e tanti hanno taciuto ci sono state le truffe, le partite acquistate in Cina e poi rubate dai turchi su ordine di Erdogan, le concentrazioni in magazzini fantasma in attesa di far lievitare ancora il prezzo. Un panorama crudele in cui tuttavia sarebbe troppo facile dire che siamo stati fregati. Meglio sarebbe dire che siano stati male accorti concedendo spazio ai burocrati e ai malfattori che pure si celano anche dietro le mura delle istituzioni. Basterebbe una data per capire: Il 22 gennaio – ossia ben 28 giorni prima del caso Codogno – il ministero della Salute scriveva, e dunque sapeva, che il personale sanitario che avrebbe dovuto occuparsi di casi di Covid-19 avrebbe dovuto indossare la mascherina protettiva adeguata. Il 4 febbraio i medici scrivevano alle autorità chiedendo di provvedere ai rifornimenti di protezioni di sicurezza per gli operatori sanitari. Le forniture sono rimaste lettera morta, il business era appena iniziato.

