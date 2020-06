Difende un ragazzo da un ladro e viene arrestato dai carabinieri

Arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, dopo aver tentato di difendere un bambino da uno scippatore. È quanto accaduto ieri, nel primo pomeriggio, in via Spontini angolo via Monte Rosa, nel quartiere Barriera di Milano, quando alcune persone si sarebbero riversate in strada dopo aver avvertito dai balconi urla e insulti. Secondo i presenti all’accaduto, un gruppo di cittadini sarebbe intervenuto in difesa di un ragazzino, vittima di un ladruncolo extracomunitario. Accerchiando e minacciando l’autore dello scippo. Tentando anche di colpirlo. Lo scippatore avrebbe cercato di difendersi usando una bottiglia rotta, presa da un bidone della spazzatura.

I carabinieri del nucleo radiomobile, allertati da un passante, sono intervenuti di corsa sul posto per capire cosa stesse succedendo. E al loro arrivo hanno tentato di bloccare un italiano, risultato pregiudicato dai controlli, che si stava avventando contro lo scippatore.

