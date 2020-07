Difesa da brividi come Del Neri. I numeri di Sarri

Se il migliore in campo è stato lui, c’è qualcosa da rivedere. Stiamo parlando del portierone bianconero Woyzeck Szczesny, autore di sette parate (4 decisive) nella sfida contro il Sassuolo. L’ultimo portiere della Juve a farne di più in Serie A è stato Buffon contro il Milan nel marzo 2014: quella volta, però, i bianconeri sbancarono San Siro 2-0 grazie alle reti di Tevez e Llorente. Al “Mapei Stadium” è finita diversamente, con il portiere polacco trafitto tre volte. Come se non bastasse quello della squadra di De Zerbi è stato un vero e proprio assedio nel primo tempo: i bianconeri hanno concesso 16 conclusioni nei primi 45 minuti, non hanno mai fatto peggio in una prima frazione in Serie A dal 2004/05. Numeri, soltanto numeri, verrebbe da dire. Numeri che cominciano a preoccupare. Da sempre infatti, il punto di forza della Juventus scudettata è stata la difesa.

