Difesa da incubo. E’ la 2ª peggiore dell’era Cairo

È otto il numero chiave della trasferta di Firenze: doveva essere l’ottava gara consecutiva in gol di Belotti, si è trasformata nell’ottava sconfitta di fila lontano dal Grande Torino. Il Gallo ha fallito l’appuntamento con la storia anche perché tutta la squadra ha steccato nuovamente, tornando a casa con la 19 batosta della stagione e con appena cinque conclusioni tentate verso la porta della Fiorentina. L’unica che ha centrato i pali è stato il colpo di testa di Belotti: ha avuto un solo pallone giocabile in 90 minuti, l’ha girato contro il legno e così si è infranto il sogno di agganciare l’Invincibile Franco Ossola nella speciale classifica di gare consecutive a segno. Dall’altra parte, invece, Sirigu ha subito le reti numero 61 e 62, statistiche che confermano l’annata disastrosa della fase difensiva granata. Considerando l’era Cairo, soltanto con Mihajlovic nel 2016/2017 si fece peggio, con 66 gol presi, mentre l’anno della retrocessione, il 2008/2009, furono 61. E, guardando soltanto le gare esterne, il Toro sarebbe terzultimo con 13 punti in 17, davanti al Brescia e alla Spal già in Serie B. Per interrompere la lunghissima striscia negativa esterna ci sono ancora due trasferte, domenica 26 luglio a Ferrara e l’ultimo turno a Bologna: per il momento, la serie di sconfitte è arrivata a otto di fila, due con Mazzarri e sei con Longo.

