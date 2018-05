Diffida alla casa maternità: «Non si può partorire così»

I tagli della Regione non fermano la "Prima Luce", la struttura di via San Massimo

C’è un continuo via vai di neo mamme che si sistemano, si salutano, allattano e si confrontano in un clima che sembra familiare come in una casa. Entriamo anche noi nella casa maternità “Prima Luce” di via San Massimo 17, l’associazione che si pone lo scopo di promuovere la genitorialità.

Si nota subito il calore di una casa e la voglia di condivisione tra mamme e donne, anche ora che la Regione ha stoppato l’attività di assistenza durante il travaglio e il parto. Ciò che salta all’occhio è la“stanza nascita” completamente dedicata ad accompagnare la futura mamma mentre mette al mondo il suo bambino. Colorata, con una vasca da bagno rosa per chi dovesse scegliere il parto in acqua e dei teli appesi sopra il letto matrimoniale per potersi aggrappare durante le contrazioni.

Ci sono un piccolo bagno e un armadio. Spazi organizzati alla perfezione: una palestra per fare ginnastica sia prima che dopo la gravidanza, una sala per allattare, ma anche per far giocare in serenità il proprio bambino. Una cucina si affaccia su un grande tavolo e alcune stanze più piccole sono adibite a colloqui privati con l’ostetrica.

