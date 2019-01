Digital Bros Academy arricchisce il proprio corso!

Digital Bros Game Academy, l’accademia per diventare sviluppatori di videogiochi del Gruppo Digital Bros, ha annunciato oggi l’inizio del modulo verticale dedicato a UX/UI Design per gli studenti del corso di Game Design.

L’inserimento di questo modulo rappresenta un ulteriore arricchimento del programma di studio di DBGA. Per garantire ai propri studenti un alto livello di preparazione per il mercato del lavoro, l’Academy si avvale di professionisti del settore dei videogiochi, affidando loro lezioni verticali su specifici argomenti in linea con le esigenze e le tendenze dell’industria. Ne sono un esempio i moduli su Realtà Virtuale, Intelligenza Artificiale, Business Intelligence, Project Management, Sound Design, Digital Painting, Video Editing solo per citarne alcuni.

Il ciclo di lezioni sarà tenuto dallo Specialist Trainer Luca Fadigati. Fadigati, lavora nel settore dell’Interaction design da oltre 15 anni. Dal 2004 collabora con Milestone ricoprendo il ruolo di Lead UI Artist e segue la realizzazione dei menu e delle interfacce di svariati titoli prodotti dalla software house milanese. Con il suo studio inoltre, segue molte aziende sia nazionali che internazionali occupandosi di web design e app mobile. Nel corso delle lezioni in DBGA, Fadigati, affronterà gli aspetti di UX e UI dal punto di vista grafico, trattando alcune nozioni di base come la figura dello UX/UI Designer, la definizione di GUI (Graphic User Interface), la definizione di HUD, le varie tipologie di UI e l’architettura dell’informazione. Illustrerà inoltre alcuni concetti grafici basilari per poter affrontare correttamente la realizzazione grafica di una GUI, come per esempio la teoria del colore, basi di tipografia, la creazione di una style guide e di una mood board per un’interfaccia di un videogioco e la creazione di uno UI Kit di progetto.