Digitare uno

Unioncamere rileva tra il 2013 e il 2018 la perdita di circa 100mila aziende artigiane, un settore che in Italia conta 1,3 milioni di imprese. Neanche il 10%. Credevo peggio. Anche i negozietti chiudono: Confesercenti quantifica in 3.300 gli esercizi in meno rispetto al 2012 a Torino. Anche qui, però, credevo peggio. La perdita è inferiore all’8%. In certi settori come gli alimentari, dai fruttivendoli alle panetterie, ai caffè, c’è stato addirittura un incremento. Non è vero, come lamenta un post virale in rete, che presto non troveremo più artigiani, calzolai, pasticceri, piccoli ferramenta, negozietti di vernici, riparatori di sedie o di avvolgibili, venditori capaci di consigliarci, medici in grado di ascoltarci. Certo, i grandi centri commerciali avranno preso una bella fetta di quei negozi, ma tutti abbiamo fatto l’esperienza di come si stia male in quei labirinti dove non trovi un commesso, e quando lo trovi non sa consigliarti. Per quello i negozietti resteranno. I consigli, il rapporto diretto (nell’epoca in cui al telefono ci si scontra solo con musichette e “digitare 1 in caso di”), il dolce artigianale, l’agnolotto giusto, il formaggio d’alpeggio, non tramonteranno. Sarà solo più difficile (ma per ciò più gratificante) trovarli. Ci si passerà gli indirizzi come si fa con le osterie. Ma molti saranno anche in rete, con tanto di recensioni. La comunità non tramonta. Se è vero che con i cellulari in mano si comunica meno, ci s’incontra di più. I quartieri della movida sono affollati di giovani, estate e inverno, in piedi per ore, anche per strada, e non sono tutti lì a smanettare sullo smartphone. Parlano. Ridono. Fumano. Amano. E sanno trovare i locali giusti.

