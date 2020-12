Il dilemma e la pantomima

Aprire o non aprire? Questo è il dilemma, ma non riguarda né la classificazione a colori delle regioni, né l’allentamento della stretta natalizia su cui dovrà esprimersi il Parlamento. Il dubbio era dei ristoratori e dei baristi che ieri stavano cominciando le operazioni di sanificazione nei loro locali, in attesa dell’ordinanza per riportare ufficialmente il Piemonte in zona gialla. C’è chi pensa che aprire solo per il pranzo non valga la pena, soprattutto considerando l’incidenza dello smart working negli uffici e nelle aziende e dunque la mancanza di gran parte dei potenziali clienti.

C’è chi invece ritiene che è meglio di niente, perché a stare chiusi troppo a lungo c’è il rischio di non riaprire più. Perché un locale, sia esso bar o ristorante, non è che si riaccende premendo un interruttore: ci sono regole da rispettare, frigoriferi da riempire, personale da richiamare. Anche quelli che tireranno su la serranda, infatti, faranno comunque i conti con un personale dimezzato, in cassa integrazione (anzi, in attesa di cassa integrazione per molti). E la paura è che queste riaperture possano essere solo temporanee, un’illusione, perché la terza ondata è data ormai per certa. E cosa accadrà?

Arriverà prima il vaccino? E se sì, riusciremo a raggiungere l’immunità di gregge? E ancora, particolare non trascurabile, torneremo alle abitudini di prima, quando potremo farlo in sicurezza, oppure cambierà il modo di vivere, dunque anche la frequentazione dei ristoranti, dei locali pubblici? Sono domande che in tanti si pongono, senza trovare risposte perché il teatrino della politica, a Roma, manda in scena la solita pantomima, anche questa dal titolo “Aprire o non aprire?”, riferito alla crisi di governo però, non alla buvette di Montecitorio.

