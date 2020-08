Diletta e la crisi con Toretto: «Una pausa di riflessione»

Si arricchisce ogni giorno di particolari e indiscrezioni la fine della storia d’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina praticamente a un anno dal loro primo incontro. Lui non ha voluto commentare e se ne sta con gli amici a Ibiza, ma in compenso lo ha fatto brevemente lei. Intervistata dal settimanale “Gente”, non ha potuto sottrarsi da quello che è il gossip del momento e ha cercato di fare chiarezza mettendo dei punti: «La storia tra me e Daniele è un tema troppo importante e delicato per banalizzarlo, come accade invece sui social. Non basterebbero sei pagine per raccontare il nostro rapporto». Quindi Diletta conferma la pausa di riflessione ma non chiarisce quanto possa durare, anche se la situazione rimane delicata. A mettere però ulteriore pepe ci pensa “Oggi” che ricostruisce il “dietro le quinte” dell’addio, temporaneo o definitivo che sia. L’ipotesi è che la Leotta sia talmente concentrata su se stessa, sulla sua voglia di apparire a tutti i costi e sulla sua voglia di diventare realmente la più amata dagli italiani, che ultimamente abbia trascurato il suo compagno. E Daniele alla fine si sarebbe stancato di stare sempre a casa ad aspettarla, forse abituato male in quei lunghi mesi di convivenza forzata quando la compagna era invece tutta per lui. Per questo potrebbe aver cercato di consolarsi da altre parti e con un’altra ragazza, come aveva già ipotizzato la settimana scorsa “Chi”, senza però fare nessun nome.