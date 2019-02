Dimartino all’Hiroshima Mon Amour con il nuovo album Afrodite

A due anni dal precedente cd “Un mondo raro”, Dimartino torna questa sera dalle 22 (13 euro) sul palco dell’Hiroshima Mon Amour di via Bossoli 83 per presentare “Afrodite”, il nuovo album uscito all’inizio del 2019. Prima del concerto, il musicista siciliano si confessa a CronacaQui.

“Ho inciso queste canzoni dopo la nascita di mia figlia – dice il cantautore – ma non è un disco che guarda al privato. Sono partito da questo evento per un discorso universale, sul futuro del mondo e quindi anche di mia figlia”. La conversazione cade quindi sul titolo dell’album che rimanda alla mitologia greca: “Afrodite è anche la dea del mare e di chi lo abita, tema più che mai attuale, soprattutto se penso alla mia Sicilia, da sempre terra di transito e accoglienza”.

Questa nuova avventura è stata anticipata dal singolo “Cuoreintero”, un titolo che il trentasettenne artista di Palermo racconta con queste parole: “In un mondo sempre più frammentato, il cuore e i sentimenti restano intatti”. Dal punto di vista musicale “Afrodite” è ispirato agli anni Settanta: “Forse per la prima volta mi sono sentito libero di esprimermi come voglio. E’ un disco molto suonato, soprattutto dal vivo. Il mio futuro? I talent non fanno per me. A Sanremo vorrei proprio andarci. Ogni volta che scrivo un pezzo penso che vada bene per il Festival, Peccato che lo scopra sempre dopo, quando ormai è tardi”.

Non si può non parlare dell’esplosione dei musicisti “indie” di questo ultimo periodo, ma Dimartino non si accoda a questa ondata. “Semmai mi sento un pioniere, perché ho molta più esperienza alle spalle di tanti miei colleghi, ma alla fine non può che farmi piacere”. Pur essendo un cantautore a tutto tondo, anzi forse proprio per questo, l’artista si è fatto conoscere grazie alla cover di “L’uccisione di Babbo Natale”, canzone poco nota di Francesco De Gregori. “E’ un pezzo che mi piace da sempre e che ho riproposto volentieri, perché racconta la fine dell’innocenza e prima o poi arriva per tutti”.