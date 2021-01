Dimentica il freno a mano: muore travolta dalla sua auto

È stata travolta dalla sua stessa auto, in un tratto di strada in discesa a poca distanza dalla frazione di Prato Vigero, in una zona in cui confluiscono i confini tra Sangano, Trana e Piossasco. È morta così Milena Colombo, 64enne di Sangano, mentre tentava di tornare nella sua abitazione in Borgata Prese attraversando i “suoi” boschi.

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di martedì. Secondo quanto ricostruito, la donna stava percorrendo una via sterrata alle falde del monte Pietraborga a bordo del suo Suzuki Jimmy quando probabilmente ha visto qualcosa che l’ha indotta a fermare l’auto e scendere. Non ha però azionato il freno a mano della vettura che a un tratto si è mossa travolgendola in pieno.

