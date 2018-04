Dimentica il bagaglio (con droga) in stazione. La polizia lo ritrova e lui si becca una multa

Dimentica il bagaglio (con la droga) in stazione. Grazie alla polfer, lo ritrova ma non fa in tempo a festeggiare perché si vede affibbiare una sanzione amministrativa per consumo di stupefacenti. E’ la strana “avventura” capitata ad un giovane viaggiatore di Vercelli nello scalo ferroviario di Torino Porta Nuova.

NEL BAGAGLIO C’ERA MARIJUANA

Il giovane, secondo quanto ricostruito dagli agenti impegnati nell’ambito dei controlli “stazioni sicure“, aveva dimenticato il bagaglio nei pressi del binario 6. Recatosi negli uffici della polizia ferroviaria ha ricevuto una buona notizia e una…cattiva: il bagaglio, infatti, era stato recuperato dalle forze dell’ordine, tuttavia al suo interno – dopo i controlli previsti dai protocolli in materia di sicurezza – è stato trovato un vasetto di vetro contenente marijuana. Inevitabile, a quel punto, la sanzione amministrativa.