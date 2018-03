Dimentica il pentolino sui fornelli, la casa viene avvolta dalle fiamme

L'incendio ha ridotto in cenere la cucina. Pompieri e carabinieri sul posto. L'appartamento è stato dichiarato inagibile

E' successo a Castellamonte sulla provinciale per Ivrea

Paura, questo pomeriggio a Castellamonte dove un appartamento al primo piano di una villetta è stato completamente distrutto dalle fiamme. E’ successo poco dopo le 13 di oggi, lungo la strada provinciale per Ivrea. Il rogo, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe divampato a causa di un pentolino lasciato distrattamente sul fuoco dalla padrona di casa, una 70enne del posto.

RIDOTTA IN CENERE LA CUCINA

L’incendio ha praticamente ridotto in cenere la cucina prima che arrivassero i vigili del fuoco – allertati dai vicini – dalle stazioni di Castellamonte e Ivrea per domarlo. Con i pompieri sono arrivati sul posto anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Ivrea cui tocca ora il compito di fare piena luce sull’accaduto. L’appartamento, nel frattempo, è stato dichiarato inagibile.