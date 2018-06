Dimentica le chiavi di casa e precipita dalla finestra: 37enne grave al Cto

E’ ricoverata in prognosi riservata al Cto una 37enne di Ivrea che ieri sera, nel tentativo di entrare nel proprio appartamento passando da una finestra delle scale, è precipitata nel cortile del condominio. La donna aveva dimenticato le chiavi all’interno dell’appartamento: dal momento che, ieri sera, non c’era nessuno in casa, ha pensato di passare dal balcone scavalcando una finestra.

HA PERSO L’EQUILIBRIO ED E’ PRECIPITATA

Nel corso della pericolosa manovra, però, ha perso l’equilibrio ed è precipitata al suolo. Ha riportato un trauma craniofacciale e svariate fratture.