Dimenticata per una notte in discoteca, la ritrovano il giorno dopo le donne delle pulizie

“Dimenticata” per una notte intera in discoteca e ritrovata all’indomani dalle donne delle pulizie. E’ successo mercoledì mattina in un locale di Misano Adriatico. Sfortunata “protagonista” dell’insolita disavventura una 17enne di Torino. L’orologio segnava le 12 quando la ragazza è stata accompagnata dalla titolare dell’hotel Miramare di Rimini (dove alloggia) in pronto soccorso a Riccione, perché sotto shock e impaurita.

ALLERTATI I CARABINIERI

La minorenne ha raccontato di non ricordare nulla della notte precedente, di aver bevuto solo un cocktail ed ha chiesto di non avvisare i genitori. E’ stata tuttavia sottoposta ad accertamenti clinici per escludere ogni evenienza, e sono stati quindi allertati i carabinieri per ulteriori successivi approfondimenti.

SI E’ ADDORMENTATA SUL DIVANO

Secondo la ricostruzione, la giovane, che fa parte di un gruppo di 200 teen agers, molti dei quali minorenni, affidati dai genitori ai tutor di un tour operator specializzato in vacanze per giovani, sarebbe arrivata in discoteca verso le due di notte con le amiche. Poi, dopo aver bevuto – a suo dire – un solo drink si è addormentata su un divano, ma quando la discoteca ha chiuso nessuno si è preoccupato di recuperarla per riaccompagnarla in albergo.

LE AMICHE DANNO L’ALLARME

Solo il giorno dopo le sue amiche coetanee di stanza non vedendola e dopo aver tentato invano di contattare il tutor responsabile, hanno chiesto aiuto alla titolare dell’albergo in cui alloggiavano. E’ stata quindi l’albergatrice a mettersi in contatto con la ragazza, andandola a prendere e poi portandola per precauzione in ospedale.