Dimesso il vescovo Debernardi. Malaria sconfitta in Burkina Faso

Monsignor Pier Giorgio Debernardi è stato dimesso dall’ospedale della capitale del Burkina Faso ed è in convalescenza a casa. Le condizioni di salute del vescovo emerito della diocesi di Pinerolo sono migliorate e pare aver superato la febbre Dengue, una forma di malaria, che aveva contratto a inizio marzo e che il 9 lo aveva costretto al ricovero.

Ieri il monsignore ha compiuto 80 anni e, tramite la diocesi, gli sono stati recapitati molti auguri dall’Italia. Il suo mandato pastorale a Pinerolo era iniziato il 7 luglio del 1988 per volere di Papa Giovanni Paolo II e si è concluso ufficialmente nell’ottobre 2017, dopo che in estate Papa Francesco aveva accolto la sue dimissioni per raggiunti limiti di età. Da una decina di anni monsignor Debernardi aveva contatti con il Burkina Faso, dove era partito un progetto di solidarietà e lui si recava lì almeno una volta l’anno.

