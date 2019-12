Dimissioni di massa: undici consiglieri sfiduciano il sindaco Oliva. Ad Alpignano arriva il commissario

A tre anni e mezzo dalla vittoria al ballottaggio che gli consentì di cingere la “fascia tricolore”, Andrea Oliva non è più il sindaco di Alpignano. Lunedì sera, dopo l’approvazione del Bilancio triennale 2019-21, undici consiglieri comunali (Gino Cipriano, Pierpaolo Barbiani, Marina Mallen, Giacomo Bosio, Giulia Bruno, Francesco Talarico e Cristina Bertello per la maggioranza; Renato Mazza, Gianni Da Ronco, Roberto Voerzio e Leonardo Tucci e per l’opposizione) hanno rassegnato le proprie dimissioni sfiduciando, di fatto, il primo inquilino di palazzo Civico. Ed aprendo, di fatto, le porte al commissariamento prefettizio del Comune.

MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE SI DIMETTONO

La situazione è precipitata dopo la decisione di Oliva di revocare le deleghe all’ex assessore (nonché vicesindaco) Giovanni Brignolo ed all’ex assessore Tamara Del Bel Belluz. Una “mossa” che ha creato non pochi malumori nelle fila della stessa maggioranza, fino a spingerla a dare le dimissioni in massa, seguita, a ruota, dagli esponenti della minoranza. In undici, dunque, hanno deciso di lasciare staccando,così, anzitempo la spina al governo del Comune.

TERZO COMMISSARIAMENTO IN 11 ANNI

E’ la terza volta, dal 2004, che Alpignano finisce sotto commissariamento. Era infatti già successo nel 2004 con Josè Accalai, poi nel 2011 con Sergio Andreotti e adesso con Oliva.