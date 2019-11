Dimissioni ritirate, Bezzon resta al comando della polizia municipale di Torino

Nel giorno del via libera a monopattini e segway

Emiliano Bezzon fa dietrofront e resta al comando della polizia municipale di Torino. Il comandante cittadino dei vigili urbani ha chiesto alla sindaca Chiara Appendino di respingere le dimissioni presentate nei giorni scorsi in seguito alle polemiche sui monopattini e sulle multe comminate.

Richiesta accettata. La prima cittadina, che già ieri aveva manifestato l’auspicio che Bezzon tornasse al suo posto in occasione dell’annuncio del via libera alla sperimentazione di monopattini e segway in città, ha accolto la sua richiesta: “Sono contenta che abbia deciso di rimanere, la città ha bisogno di lei. Quando si sperimenta qualcosa di nuovo possono capitare incomprensioni, c’è bisogno di coordinamento”.

Bezzon ha formulato la sua richiesta in occasione della cerimonia per il 228mo anniversario di fondazione della polizia municipale subalpina, a cui ha preso parte anche la sindaca. Si conclude dunque senza ulteriori strascichi la vicenda che, la scorsa settimana, aveva movimentato le cronache cittadine.