Dioni Tabbers, l’olandesina colpisce ancora

Non è una modella convenzionale, nel senso che delle forme così prorompenti come le sue sono sempre più difficili da notare e da apprezzare nelle sfilate dei marchi più importanti. Dioni Tabbers è davvero unica nel suo genere.

Nata in Olanda nel 1991, ha fatto dello stile di vita sano e di una intelligente attività fisica i segreti del suo successo. Non è una di quelle che fanno del fitness la propria ragione di vita, ma qualche oretta di tanto in tanto in palestra se la concede.

E i risultati si vedono, visto che – come documentato dai suoi puntuali scatti social – il suo fisico è sempre rigoglioso e perfetto. Una ragazza benedetta dalla Natura, visto che, come più volte ribadito, non ha mai fatto ricorso a chirurghi o altre diavolerie.