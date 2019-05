Dipendente Enpa aggredita e rapinata davanti al canile

E’ stata aggredita, mentre si apprestava a cominciare il suo turno di lavoro, una dipendente ENPA che gestisce il canile sanitario di Via Germagnano 11.

E’ accaduto ieri sera. La donna è stata aggredita da alcuni uomini che abitano nel campo nomadi vicino alla struttura, con l’intento di rapinarla. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia, la donna è stata condotta al pronto soccorso.

NON SI PUO’ CONTINUARE COSI’

Il presidente del consiglio nazionale e della sezione cittadina Marco Bravi, in merito alle numerose segnalazioni e i ripetuti episodi di minacce, chiede che qualcuno intervenga.

Dura la posizione di Bravi: “Non credo sia accettabile che chi va a lavorare per un servizio di pubblica utilità, debba sottostare alle intimidazioni, alle minacce e agli atti di violenza di una comunità che appare iperprotetta, da una politica talmente intimidita da questa gente da non osare chiamarla per quel che è. Credo che sia stato raggiunto il limite e che vada presa in considerazione la tutela dei lavoratori onesti con l’unica soluzione che ad oggi ha dato qualche risultato: un presidio fisso, possibilmente del deciso ed autorevole esercito, almeno fino a quando il Comune di Torino sarà in grado di rendere sicure queste strade o si provvederà a rendere questa gente nomade veramente tale, il più lontano possibile”.

La società informa, in conclusione, che per il futuro ENPA provvederà a non interrompere il servizio e ad assicurare la reperibilità telefonica, ma non più la presenza in struttura.