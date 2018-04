Dipendenti sostituiti dalle coop: «Così il Museo resterà aperto»

Il primo maggio potrebbe essere sì la festa dei lavoratori, ma solo per i dipendenti: tanto a tenere aperto ci pensano quelli delle cooperative. Potrebbe accadere al Museo di arte contemporanea di Rivoli secondo quanto denunciato dal sindacato Fisascat-Cisl, che ha anche scritto una lettera indirizzata al presidente Alberto Tazzetti e alla direttrice Carolyn Christov Bakargiev.

«E un meccanismo che si ripete – spiega Sabatino Basile della Fisascat-Cisl – perché anche l’anno scorso la direzione non fece lavorare i dipendenti diretti, chiedendo invece ai lavoratori delle cooperative che operano all’interno del museo di sostituirli». La differenza, secondo il sindacalista, «è che se l’anno scorso, ma non fu in occasione della festa dei lavoratori, fu chiesto se ci fossero dei volontari. Quest’anno, invece, sono stati semplicemente “avvisati” dalla direzione che avrebbero prestato servizio».

«Non è incomprensibile il fatto che anche il primo maggio si voglia garantire al pubblico la fruibilità del museo – continua Basile – ma non possono sconfinare le regole». Secondo la Fisascat-Cisl, infatti, «i contratti di lavoro di molti lavoratori delle ditte esterne prevedono che il primo maggio si rispetti la festività».

Non si è fatta attendere la risposta del Museo: «Il contratto che da tempo abbiamo con CoopCulture (una delle ditte esterne) – si legge in una nota – è di tipo turistico e quindi prevede per sua natura lo svolgimento del servizio in giorni festivi e nel fine settimana e al lavoratore viene corrisposta una maggiorazione della retribuzione per le ore lavorate durante le festività».

Secondo la direzione, dunque, il problema non si pone e tanto che «il Castello rimarrà aperto per offrire i propri servizi ai turisti, ai lavoratori che osservano la festività e ai visitatori, all’interno di una visione della cultura museale fondata sul principio dell’accessibilità e per allinearsi all’offerta culturale degli altri musei del territorio».