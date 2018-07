Dipinti di Rubens e Renoir ritrovati a Torino: erano stati rubati un anno fa col “trucco del rabbino”

I quadri erano stati portati via a due galleristi, uno sardo e l'altro piemontese, durante una finta trattativa ed erano ancora in attesa di essere piazzati sul mercato

Erano nascosti in un magazzino privato di Torino i due dipinti, un Rubens e un Renoir, recuperati dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza. Le opere erano state rubate il 20 aprile del 2017 nella cittadina lombarda grazie a una messinscena organizzata da un gruppo di malviventi. I quadri, “La sacra famiglia” del pittore fiammingo Pieter Paul Rubens e “Le fanciulle sul prato” dell’impressionista francese Pierre Auguste Renoir, erano stati portati via a due galleristi, uno di Cagliari e l’altro di Arona, nel Novarese.

OTTO GLI INDAGATI IN TOTALE

Otto in totale gli indagati, tra cui tre finiti in carcere a giugno in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, per essersi spacciati l’uno per un uomo d’affari iraniano e l’altro per rabbino, con la complicità di un 30 enne austriaco che faceva da autista tuttofare, identificato e denunciato nelle scorse settimane.

LE INDAGINI DELLA PROCURA MONZESE

Secondo quanto emerso dalle indagini dei militari, coordinate dalla Procura della Monza, i dipinti non erano ancora stati messi “su piazza” per essere rivenduti, il che lascia pensare che non si sia trattato di un furto su commissione.

GALLERISTI TRUFFATI E DERUBATI

Nella primavera scorsa i malviventi, un croato 44 enne residente a Trezzano sul Naviglio e con precedenti alle spalle, sedicente diplomatico e finto rabbino israeliano, con la complicità di un cittadino austriaco 30 enne, presunto portaborse, dopo aver attirato il gallerista sardo, proprietario del Rubens – e venditore anche dell’altra opera per conto della sua collega piemontese (una 65enne di Arona) – in un locale affittato a Monza in via Quintino Sella, avevano firmato con lui un finto contratto di compravendita per entrambe le opere, per un totale di 26 milioni di euro.

IL LUOGO NON ERA STATO SCELTO A CASO

Il luogo della “trattativa” non era stato scelto a caso, ma individuato perché al piano superiore c’era la sede del consolato onorario d’Albania, per rendere così più credibile agli occhi della vittima le potenzialità economiche dell’acquirente. Durante l’incontro però i due avevano distratto il gallerista con la scusa di “prendere un caffè”. Così avevano prelevato le due opere contenute in custodie di legno, e dopo averle caricate a bordo di un furgoncino erano scappati via, sotto gli occhi increduli del gallerista che non era riuscito a raggiungerli.

SVOLTA DOPO UN PENTIMENTO?

Nessun particolare è stato fornito dagli inquirenti su come si sia arrivati ai locali torinesi dove i due quadri sono stati rinvenuti, ma la cessazione delle misure cautelari per i principali indagati lascia pensare che qualcuno di loro abbia deciso di collaborare, fornendo elementi utili alla loro individuazione.

LE INDAGINI NON SONO ANCORA CONCLUSE

Le indagini, come ha precisato il Procuratore della Repubblica di Monza Luisa Zanetti, non sono ancora concluse. “Parliamo di furto ma la modalità con cui è stato messo a segno si avvicina molto a una truffa”, ha spiegato Zanetti, che ha aggiunto “i truffatori solitamente sono seriali, quindi non escludiamo, che si tratti di opere d’arte o meno, che vi possano essere altre vittime”.

L’APPELLO DEL PROCURATORE

Poi il Procuratore ha lanciato un appello: “qualora qualcuno avesse subito una truffa o un furto con modalità analoghe a questo caso, può venire a denunciarlo ai carabinieri, il che ci permetterebbe di dimostrare l’eventuale serialità degli indagati o la presenza di altri complici”. Sull’autenticità dei dipinti, seppur ritenuta altamente probabile, sono ancora in corso approfondimenti storico artistici.