Diplomi e scomuniche

Ho il vezzo, lo sapete, di nascondere nel folto della mia prosa, ogni tanto, qualche inciso in piemontese. Ad alcuni piace, ad altri no. Pazienza. Io sono orgoglioso di provenire da antica e plebea famiglia piemontese e non rinuncio al piacere di parlare la lingua della mia terra, specie oggi che la vedo invasa da immigrati sempre più tracotanti (se non delinquenti) con poca o punta voglia d’integrarsi non solo nella civiltà piemontese, ma neppure in quella italiana. Ma tornando alla lingua piemontese, ben venga la sua difesa (per quanto sia una battaglia a lungo termine perdente) se permette ai giovani intelligenti che si stanno cucendo il vestito linguistico su misura di trovare ancora i cartamodelli del parlare nostrano, senza cedere al comodo prêt à porter romanesco-inglese. Detto ciò, però, non mettiamoci a fare gli etnotalebani, censurando i piemontesi che non sopportano la bagna caoda o non capiscono il dialetto. Magari sfottiamoli bonariamente, ma poi rispettiamo la loro scelta, senza scomuniche e ostracismi. Diffido per istinto di chi pretende dagli altri comportamenti precisi e settari, di chi addita percorsi obbligati, di chi impone al prossimo regole rigide, di chi si arroga il diritto di assegnare patenti di validità e riconoscimenti d’appartenenza (tu sei un vero tifoso granata… tu no… tu quasi) sulla base di paradigmi perlomeno discutibili. Ma soprattutto mi dà un senso d’inquietudine il Gianduja Doc che fulmina scomuniche etniche a chi non corrisponde ai suoi parametri, negandogli l’identità collettiva e radiandolo dalla comunità ideale. Non dirò mai “non sei un vero piemontese se non ti piace il bruss”. Tutt’al più dirò “non sai cosa ti perdi”.

