Directa Italia – Corrispondenza veloce e senza paura dei costi

Basta code eterne, nervosismi, raccomandate che non arrivano o che si perdono nel tempo. Tutti questi servizi che fino a “ieri” potevano risultare delle vere e proprie penitenze, grazie a Directa Italia sono oggi operazioni facilmente risolvibili. Ma che cos’è esattamente Directa Italia?

«Si tratta di una posta privata – spiega Gabriele Dall’Agnol, titolare dell’agenzia di corso Unione Sovietica – che fa in tutto e per tutto, tranne che per i servizi bancari, la concorrenza a Poste Italiane. Ci occupiamo della spedizione di ogni tipo di corrispondenza e del pagamento di qualsiasi tipo di bollettino» e, soprattutto, con costi molti inferiori rispetto a quelli delle Poste. «Cerchiamo anche di colmarne le lacune, quali la lentezza, la giacenza, le code etc.» Directa Italia è anche in grado di raggiungere il proprio cliente direttamente nel suo ufficio e di appoggiarsi all’intero network nazionale dotato di decine di filiali. E sotto Natale visto che manca poco, si riescono a spedire i pacchi dell’ultim’ora?

«Ci proviamo in virtù dell’esperienza che abbiamo accumulato e attraverso canali alternativi, il tutto compatibilmente con i tempi materialmente necessari. In ogni caso siamo sempre disposti a parlare e a trovare soluzioni con i clienti».

Indirizzo: corso Unione Sovietica 339

Telefono: 011.19500106.

Orario: 8-17 (chiuso il sabato e la domenica).

Mail: torino2@directapost.it