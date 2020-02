Tutto pronto per la seconda serata del Festival di Sanremo targato Amadeus dopo l’esordio da favola in termini d’ascolto di ieri (oltre i 10 milioni di spettatori con il 52,2% di share). Si esibiranno gli altri 12 big in gara; oltre agli ospiti fissi Fiorello e Tiziano Ferro, ci saranno Massimo Ranieri, i Ricchi e Poveri, Zucchero, Gigi D’Alessio, Paolo Palunbo.

Segui il live Twitter su CronacaQui:

Tweets by SanremoRai