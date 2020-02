DIRETTA Festival di Sanremo: la serata finale live

Ed ecco la serata più attesa, la finale, quella che decreterà il vincitore o la vincitrice della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Ricordiamo che non sono più in gara Bugo e Morgan, squalificati dopo la lite in mondovisione di ieri.

GLI OSPITI: Ad impreziosire la finalissima con la loro presenza saranno Biagio Antonacci, Vittorio Grigolo, Mara Venier, Sabrina Salerno, il ballerino Ivan Cottini, Edoardo Pesce, il gruppo cubano Gente de Zona, Cristiana Capotondi, Christian De Sica e il resto del cast de “La mia banda suona il pop”, ultimo film di Fausto Brizzi. Non possono mancare ovviamente le due presenze fisse dell’edizione 70 del Festival, Fiorello e Tiziano Ferro.

