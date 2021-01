Diritti e obblighi di lavoratori e pensionati con noi non sono più in mistero

La Cia, Confederazione Italiana Agricoltori, del Piemonte nella zona di Torino si fa in tre per venire incontro a tutte le esigenze dei cittadini che hanno necessità di rivolgersi ad un CAF. Nelle due sedi del capoluogo e in quella di Grugliasco assicura una serie di servizi essenziali, per chi lavora e per chi è già in pensione.

Sei rimasto disoccupato e non conosci bene come funziona l’indennità di disoccupazione, come scalare i rimborsi, come pagare i conguaglio fiscali? Sei un pensionato ma non riesci a stare dietro a tutte le leggi, gli adeguamenti, i contributi previdenziali, oppure non sai come chiedere ogni cinque anni il supplemento di pensione per i contributi aggiuntivi versati? Non conosci lòe deroghe rispetto al tetto di 67 anni per la pensione?

A queste e molte altre domande rispondono gli esperti di Inac-Cia, CAF-Cia, Anp-Cia, sempre disponibili in ognuno dei tre centri per aiutare i cittadini a far valere i suoi diritti ed essere in regola con gli obblighi di legge.

Le sedi e gli orari: via Volta 9 Torino, lun- mar-mer-ven, tel. 011/5628892 mail torino.caf@cia.it:

via Onorato Vigliani 123 Torino, tel. 011/6164261 mail torino2.caf@cia.it; via Cotta 35/D Grugliasco, tel. 011/4081692 mail grugliasco.caf@cia.it