Disabile intrappolata nella casa Atc: «Mi hanno negato un altro alloggio»

SUSA La 75enne vive in un palazzo senza ascensore e non può uscire di casa. Il caso in regione

Maria ha 75 anni. È una donna che vive a Susa, con gravi problemi di deambulazione e più in generale di salute, tant’è che è invalida al 100 percento. Il suo sogno è quello di poter cambiare alloggio popolare, visto che sta diventando un incubo vivere in quella palazzina gestita da Atc, al secondo e ultimo piano. E il perché è presto detto: è senza ascensore.

Per una persona disabile è un vero e proprio dramma. E lo sanno benissimo i suoi figli, che nei mesi scorsi hanno scritto all’Atc per chiedere un cambio d’alloggio e iniziare la pratica relativa al cambio, «allegando la documentazione di invalidità e specificando anche le gravi difficoltà nella deambulazione della loro mamma», spiega la consigliera regionale Stefania Batzella (Movimento Libero Indipendente), che ha preso a cuore il problema di Maria.

La storia di Maria parte da lontano, dal 2005, quando le è stata riconosciuta un’invalidità al 75% e, nel 2011, arrivata al 100%. L’Inps nel certificato di invalidità ha specificato la necessità di assistenza continua, perché la donna non è più in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Ma il 12 settembre, la signora ha ricevuto dall’Atc una risposta di diniego al cambio «poiché – si legge nella lettera firmata da un dirigente del servizio utenza – dalla documentazione prodotta e dalla situazione descritta non emergono le condizioni richieste per utilizzare la procedura di urgenza prevista dall’articolo 3, comma 7 del regolamento regionale».

Ma per la Batzella è inammissibile il loro comportamento: «Peccato che la procedura di urgenza preveda il cambio di alloggio nel caso in cui si riscontri l’insorgenza di gravi patologie debitamente documentate e che determinino incompatibilità con l’alloggio assegnato e che rivestano condizione di particolare urgenza. E questo non me lo invento io ma è scritto nello stesso regolamento. Il diniego, alla luce della situazione, mi pare surreale e nettamente in contrasto con quanto prevede il regolamento».

La Batzella, in queste ore, ha informato l’assessore regionale alle Politiche sociali, della famiglia e della casa, Augusto Ferrari, richiedendo un incontro con Marcello Mazzù, presidente di Atc. «Mi impegnerò e mi batterò affinché vengano applicate le normative di legge, perché Maria ha tutto il diritto di avere una sistemazione più consona alle sue condizioni di salute e a vivere una vita quotidiana dignitosa».