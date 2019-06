Disabili maltrattati nel centro di ippoterapia: chiesti 6 anni per il titolare

Sei anni di carcere. E’ la pena richiesta dal pm Fabiola D’Errico nei confronti dell’ex gestore di un centro di ippoterapia in località Monte San Giorgio a Piossasco (Torino), finito sotto processo con l’accusa di aver maltrattato alcuni bambini che frequentavano quella struttura.

LE ACCUSE PESANTI

I piccoli, molti dei quali disabili, erano ospiti del centro perché il contatto con i cavalli avrebbe dovuto aiutarli a migliorare la comunicazione e gli aspetti relazionali. Per alcuni di loro, però, quell’esperienza si sarebbe trasformata in un vero e proprio calvario dal momento che, così come sostenuto dall’accusa, avrebbero subito gravi maltrattamenti dall’uomo, con ingiurie pesantissime e finanche botte con il frustino.

IL TITOLARE SI PROFESSA INNOCENTE

Episodi terribili, emersi nel corso delle indagini, che si sarebbero verificati in un lasso di tempo compreso tra il 2012 e il marzo del 2016. Le vittime sono assistite, come parte civile, dagli avvocati Anna e Marcello Ronfani e Concetta Cagia. L’imputato, difeso a sua volta dagli avvocati Chiara Luciani e Federico Caporale, si è sempre professato innocente. La sentenza è prevista a luglio.