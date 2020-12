Disagi sulla Torino-Milano per un guasto: ritardi e treni cancellati

Disagi, questa mattina (a partire dall’alba), sulla linea ferroviaria Torino-Milano. Da quanto si apprende, si è verificato un guasto a Santhià, per cui si registrano disagi alla circolazione che si traducono in treni cancellati e altri in ritardo fino a oltre 60 minuti. In totale sono circa 30 i convogli coinvolti. Per far fronte al problema, sono stati messi al servizio dei passeggeri tra Chivasso e Ivrea, Chivasso e Novara, Ivrea e Vercelli. Funziona regolarmente l’Alta velocità.