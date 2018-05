Disastro ferroviario nel torinese. Il racconto: “Visto il corpo del capotreno. Era un macello” VIDEO TESTIMONI

“Abbiamo sentito un forte boato. Poi siamo usciti di casa per soccorrere i primi feriti. Poco più in là c’era il corpo del’autista. Era un macello”.

AQueste le forti parole di Giovanni Artizzu, 23 anni, che ha raccontato gli attivi successivi al disastro ferroviario avvenuto al passaggio a livello di Arè, frazione di Caluso, in provincia di Torino, costato la vita a due persone.

Il giovane, che abita in una casa di campagna col padre 70enne nei pressi del luogo dell’incidente, ha così descritto la scena. “Alcuni passeggeri sono usciti da soli, altri li abbiamo aiutati aprendo i portelloni. Per fortuna sono arrivati i vigili del fuoco, che con gli altri soccorritori hanno svolto un ottimo lavoro”.

L’ACCUSA.E’ indagato per disastro Darius Zujis, l’autista di 39 anni che ieri sera è andato a scontrarsi con il treno regionale 10027 a Caluso.

L’uomo sarà interrogato alle 13 in procura da Giuseppe Ferrando, procuratore di Ivrea.

LE INDAGINI. Secondo le prime indiscrezioni l’uomo sarebbe risultato negativo all’alcooltest.

Al momento non viene scartata alcuna ipotesi. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbe la dinamica dell’incidente e le comunicazioni tra Trenitalia e i gestori del trasporto eccezionale.

L’ipotesi è le Ferrovie dello Stato non siano state correttamente informate.

LA MESSA IN SICUREZZA. Nel frattempo sono proseguite per tutta la notte le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, i tecnici Rfi e la Polizia Ferroviaria, a cui sono affidate le indagini. L’area e’ stata isolata. Le operazioni per la rimozione dei vagoni dureranno diversi giorni.

CAPOTRENO OPERATA. E’ riuscita l’operazione alla capotrena rimasta coinvolta nell’incidente di questa notte.

L’intervento si è svolto al Cto di Torino, dove i medici si sono detti abbastanza fiduciosi per il suo recupero dopo la frattura la bacino.

Gli altri feriti non paiono gravi. Un 19enne dovrebbe essere dimesso nel giro di qualche ora, mentre una 43enne ha riportato una frattura alla gamba e verrà anche lei operata questa mattina.