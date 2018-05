DISASTRO NEL TORINESE. Travolti e uccisi dai vagoni deragliati: ecco chi erano le vittime

Stefan Aurelian viveva a Busto Arsizio con la moglie. I vicini sconvolti. "Era una brava persona, voleva tornare in patria"

E’ stato travolto e ucciso dai vagoni deragliati. E’ stata questa la tragica fine di Stefan Aurelian, il 64enne autotrasportatore morto la scorsa notte nello schianto tra un tir e un treno regionale sulla Torino Ivrea, all’altezza di Caluso.

Secondo quanto si è appreso la vittima era scesa dal mezzo di lavoro per coordinare il passaggio di una carovana di mezzi per il trasporto eccezionali, diretta in una ditta torinese, provieniente dalla Repubblica Ceca.

Poi uno dei tir ha attraversato il passaggio a livello che stava per chiudersi, per poi causare l’inevitabile disastro.

I vagoni usciti fuori dai binari avrebbero travolto Aurelian, che non ha avuto scampo. Inutile la corsa in ospedale.

L’uomo viveva a Busto Arsizio, provincia di Varese, con la moglie una connazionale di 49 anni che è probabilmente partita per il Piemonte.

Sconvolti i suoi vicini di casa. “Era una brava persona, voleva tornare in patria”.

L’ALTRA VITTIMA. E’ morto, invece, sul colpo Roberto Madau, residente a Ivrea ma di orgini sarde. Il 61enne, nato a Rueglio nel torinese, era proprio con Aurelian, quando è stato anch’egli colpito dai vagoni deragliati.