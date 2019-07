La figlia la sgrida per i medicinali, lei fugge di casa e vaga in trance

Disavventura a lieto fine per una donna di 55 anni, residente a Borgaro, che nel pomeriggio di giovedì ha fatto perdere per qualche ora le tracce dopo essere fuggita di casa. La donna, che soffre di crisi depressive, era scappata dalla sua abitazione di via Savant, dove si trovava assieme alla figlia. È stata proprio lei a richiedere l’intervento del 118 – mediante il numero unico di emergenza “112” – attorno alle 17 di giovedì, dopo aver visto sua madre iniziare a ingerire dei medicinali.

La 55enne ha approfittato di un attimo di confusione – forse dopo un litigio – in casa per aprire la porta e fuggire, facendo perdere le tracce. La figlia, molto preoccupata, ha subito allertato i carabinieri, con una pattuglia della stazione di Caselle che è immediatamente intervenuta in via Savant per dare avvio alle operazioni di ricerca. In loro supporto anche gli agenti della polizia locale di Borgaro. Dopo tre ore di perlustrazione del territorio, sono stati i civich a trovarla, in via Diaz, all’altezza della stazione ferroviaria della linea Torino-Ceres e degli ex uffici commerciali di “Scarpe & Scarpe”.

Sia i civich sia i carabinieri, appena l’hanno vista, hanno capito come non stesse bene. Di qui la decisione di far intervenire un’ambulanza del 118, che l’ha stabilizzata e trasportata all’ospedale di Cirié, dove ancora adesso è ricoverata a scopo precauzionale: anche se era stata ricoverata in prognosi riservata per il forte stato confusionale, nel corso di queste ore la situazione è decisamente migliorata. Ora, infatti, è ricoverata nel reparto di medicina.