Una discarica davanti alla scuola con immondizia, mobili e armadi

Una cameretta “en plain air” corredata di tutto: materasso, divano letto e vari armadietti accuratamente smontati. Il tutto è rimasto posizionato per vari giorni nell’“isola ecologica” collocata di fronte alla scuola elementare di via Galimberti, in Borgo San Pietro, probabilmente frutto di un trasloco o del rinnovo mobilio di qualche appartamento. Accanto a questi, fanno bella mostra di sé i soliti sacchetti di immondizia posizionati all’esterno di campane e cassonetti: plastica, secchi, carta e cartone. Purtroppo però non si tratta dell’unica discarica a cielo aperto segnalata in città negli ultimi giorni. Appena qualche giorno fa la presenza di una bombola, poi fortunatamente rimossa, è stata segnalata in via Genova. In corso Roma altri rifiuti sono stati accatastati accanto ai bidoni e in zona Santa Maria è stata segnalata l’ennesima discarica abusiva a sulla strada campestre del Colombetto. Qui, oltre ai soliti rifiuti (mobili, giocattoli, materassi) sono stati trovati anche alcuni fusti contenenti rifiuti speciali che i cittadini hanno immediatamente segnalato ai vigili urbani affinché procedessero con i dovuti controlli e li rimuovessero in sicurezza. Il ripetersi continuo di abbandoni ha sollevato non poche critiche, oltre che sulla generale inciviltà di alcuni cittadini, sulla gestione della raccolta differenziata da parte del Covar14 e del Comune. Se a finire del mirino sono soprattutto gli abbandoni frutto di traslochi, sono molti i cittadini a sottolineare come i rifiuti ingombranti (anche se segnalati) non vengano ritirati in tempi celeri dal consorzio. Altri residenti chiedono invece chiarimenti sulla corretta collocazione dei cassonetti per la differenziata che, se presenti, dovrebbero essere collocati all’interno dei cortili specie in presenza del sistema di raccolta porta a porta.