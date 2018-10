Discarica, stop ampliamento: rischio per le falde acquifere

La Conferenza dei servizi ha dato uno stop parziale, ma importante, all’ampliamento della discarica di Pinerolo: la richiesta è stata respinta per i Torrioni 4 e 5, per un totale di 34.800 metri cubi, poco meno del 70% della volumetria totale di 51.700 metri cubi. A preoccupare sono la situazione delle falde acquifere e i possibili rischi di inquinamento ambientale.

Una doccia fredda per la politica pinerolese. Dopo mesi di discussioni sul tema, nel Consiglio comunale del 19 settembre, è stata trovata la convergenza tra la maggioranza dei Cinque Stelle e una grossa fetta del Pd (su 4 ha votato “no” solo il consigliere Giancarlo Canale). Non si sa se sia stata una doccia fredda anche per l’Acea, l’azienda pubblica che gestisce la discarica, o c’era la consapevolezza che l’autorizzazione non sarebbe arrivata così facilmente, in quanto sulla vicenda non sono stati rilasciati commenti.

Un passo indietro per inquadrare la vicenda. Il pensiero di mettere mano alla discarica in esaurimento parte da lontano e già nell’estate del 2016 erano stati presentate delle proposte al neoeletto sindaco Luca Salvai. La strategia aziendale era in sintesi questa: chiedere prima un rimodellamento, per avere una boccata d’ossigeno per due anni e mezzo circa, e poi chiedere di realizzare una nuova vasca (il T7).

La discarica è arrivata a esaurimento e il 1° marzo è stata chiusa. Acea vorrebbe poterla continuare ad usare per stoccare gli scarti delle lavorazioni dei rifiuti dell’umido, che si fanno al Polo ecologico.

La discussione sul tema si è aperta da qualche mese e ha portato al via libera del Comune per il rimodellamento, che si è rivelato essere in buona parte un ampliamento. Si trattava di riempire lo spazio mancante e sfruttare il cedimento dei rifiuti nel T6, ma soprattutto sopraelevare una parte di T4, il T5 e il T6.

La sopraelevazione dei primi due è stata bloccata in Conferenza dei servizi mercoledì 26 settembre e, come ha spiegato il sindaco Luca Salvai in una Commissione comunale di qualche giorno fa, i problemi sono due: il T4 e il T5 sono costruiti sopra vasche già esistenti e i tecnici vogliono essere certi che sia stata bonificata l’area sottostante, inoltre chiedono di avere garanzie sulla tenuta della guaina che blocca lo scolo del percolato, cioè il liquido che si origina in discarica ed è inquinante. Due sensori che monitoravano lo stato della protezione si sono danneggiati e questo ha complicato la vicenda. «Nei prossimi giorni, io e l’azienda andremo in Regione per discutere la questione – assicura il sindaco Salvai -. Per quanto riguarda la questione della bonifica, Acea sostiene di aver fatto tutto, e occorre solo incrociare i suoi dati con i rilevamenti dell’Arpa».