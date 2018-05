Discariche abusive, Amiat al lavoro per la rimozione dei rifiuti

Discariche abusive: scatta l’operazione del Comune per la rimozione dei cumuli di rifiuti accumulati in alcune zone dell’area nord di Torino. L’intervento, a cura dell’Amiat Spa, è iniziato questa mattina e proseguirà anche domani. Si tratta di un “intervento necessario e molto atteso dai cittadini” ha spiegato l’assessore all’Ambiente Alberto Unia. “Restituirà decoro e ordine là dove ormai da anni vigeva l’incuria e l’abbandono” ha proseguito aggiungendo che “anche questo è un modo per ridare fiducia e dignità al territorio”. Il degrado chiama degrado, occorre quindi porre un argine e questo intervento va in quella direzione” ha concluso Unia.

L’INTERVENTO DELLE SQUADRE AMIAT

Le squadre dell’Amiat Spa sono intervenute nell’area del cavalcavia di strada Cuorgnè, in via degli Ulivi (angolo via delle Querce), in strada del Villaretto (nei pressi della provinciale 460 e lungo i bordi in direzione di Mappano e di fronte all’ingresso addestramento cani). Ancora, interventi di pulizia saranno effettuati anche in strada Molino del Villaretto.

RACCOLTI VECCHI ELETTRODOMESTICI

In questa fase l’Amiat sta raccogliendo soprattutto vecchi elettrodomestici (i cosiddetti Rae), fusti con vernici e oli, rifiuti pericolosi per poterli smaltire in modo differenziato. Da mercoledì si interverrà nelle stesse aree della periferia nord con mezzi più grandi per rimuovere tutti rifiuti accatastati nel corso del tempo in modo, così, da restituire ai luoghi sottoposti all’operazione di bonifica un’immagine migliore.