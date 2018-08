Discariche, erba alta e malasosta. «I nostri cortili terra di nessuno»

Erba alta, auto in malasosta, rifiuti e masserizie abbandonate. E’ il problema denunciato da alcuni residenti delle case popolari di via Bologna, nel quartiere Regio Parco. Alle prese con l’inciviltà e con i vandalismi, gli stessi che anni fa hanno costretto alcuni pensionati a legare le panchine alle colonne del cortile. I cittadini hanno scelto la via dell’anonimato, chiedendo all’Agenzia di aiutarli a uscire da quello che per loro è un grande disagio. «Così non va – raccontano -. Questi cortili sono terra di nessuno».

La prima segnalazione riguarda l’erba alta. Alcune famiglie hanno presentato una regolare raccolta firme con richiesta di intervento. «Sono già stati fatti due passaggi – spiegano da Atc – ma vi è un accordo con i residenti che chiameranno il numero verde gratuito ogni volta che si rende necessario un taglio. Basta pertanto segnalarlo se occorre un altro passaggio». Altra grana è quella delle masserizie abbandonate vicino ai bidoni della raccolta differenziata. «Se vi sono accumuli nelle parti comuni, causate da qualche incivile, occorre rimuoverle – continuano da corso Dante – ricordando che Amiat ritira gratuitamente gli ingombranti su segnalazione, oppure portandoli al centro di raccolta più vicino. Diversamente se lo fa Atc, in mancanza dell’individuazione dei responsabili, addebita l’intervento a tutti i residenti». Un ultimo sgombero, a tal proposito, è stato effettuato verso la fine dello scorso anno. Capitolo auto in malasosta. Il problema è causato dall’inciviltà e dalla rottura del cancello, vandalizzato da ignoti. «Non essendo quindi possibile chiudere il cancello, vi possono entrare estranei – concludono dall’Agenzia -. Ma occorre anche ricordare che il regolamento dei complessi Atc dispone che la sosta dei veicoli sia consentita soltanto negli spazi adibiti a parcheggio, per non più di un’autovettura per nucleo familiare». Proprio nel complesso in questione Atc ha più volte affisso avvisi per richiamare il Regolamento ed il rispetto delle regole, puntualmente strappati da qualche furbo.