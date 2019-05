Discariche illegali all’interno del campo nomadi, due denunce a Torino [FOTO E VIDEO]

Nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Leini, coadiuvati dai militari dei distaccamenti di Barbania, Fiano e Corio, hanno denunciato per “costruzione di manufatti in assenza di permesso di costruire” e “attività di gestione rifiuti non autorizzata”, due giostrai, di 45 e 64 anni, abitanti a Torino poiché, proprio nel capoluogo piemontese, in strada del Villaretto, all’interno del campo nomadi, hanno “costruito” un prefabbricato con tettoia e baracca ad uso magazzino, in assenza delle previste autorizzazioni urbanistiche, nonché hanno adibito un’area di 800 mq a discarica, stoccando 100 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in scarti di materiale edile, pneumatici, cartoni, ferro, vetri, plastiche, latte di vernice, tutto sottoposto sequestro.